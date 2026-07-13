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        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Hakkari'de baro hizmet binasının açılışına katıldı

        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Hakkari Barosu hizmet binasının açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Hakkari'de baro hizmet binasının açılışına katıldı

        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Hakkari Barosu hizmet binasının açılış törenine katıldı.

        Sağkan törende, hizmet binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Baroların fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirten Sağkan, yeni binanın Hakkari Barosu'nun kurumsal kimliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Hakkari Barosu Başkanı Ergün Canan da hukuka yapılan her yatırımın toplumsal barışa ve ortak geleceğe katkı sunduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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