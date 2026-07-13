Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Hakkari'de baro hizmet binasının açılışına katıldı
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Hakkari Barosu hizmet binasının açılış törenine katıldı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Hakkari Barosu hizmet binasının açılış törenine katıldı.
Sağkan törende, hizmet binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Baroların fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirten Sağkan, yeni binanın Hakkari Barosu'nun kurumsal kimliğine katkı sağlayacağını ifade etti.
Hakkari Barosu Başkanı Ergün Canan da hukuka yapılan her yatırımın toplumsal barışa ve ortak geleceğe katkı sunduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.
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