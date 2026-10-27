Hakkari'de 'Girişim Ofisi' ile milli teknoloji hamlesine güçlü katkı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile Hakkâri Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen Girişim Ofisi (GO), gençlerin yenilikçi fikirlerini ekonomik değere dönüştürmeyi ve üniversitesanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Girişim Ofisinin kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erol Baykara, Hakkâri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Avcı, Van TEKNOKENT Genel Müdürü Dr. Yasemin Yetkim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ArGe Teşvikleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Figen Şiri ve Uzman Başak Apaydın Avşar incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan’a proje hakkında bilgi sunularak ‘Girişim Ofisi’nin sağlayacağı imkânlar ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Hakkâri Üniversitesi iş birliğinde kurulan ofisin, Hakkâri’de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilmesi ve üniversitelerde ortaya çıkan bilimsel bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi açısından önemli bir işlev üstlenmesi öngörülüyor. Teknolojinin ekonomik rekabetin, üretim kapasitesinin ve ülkelerin küresel ölçekteki gücünün belirleyici unsurlarından biri haline geldiği günümüzde, girişimcilik ekosistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bilimsel araştırmaların yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi, teknoloji tabanlı işletmelerin kurulması ve nitelikli istihdamın artırılması, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer alıyor.

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Bu doğrultuda faaliyet göstermesi planlanan ‘Girişim Ofisi’nin, üniversite öğrencilerine, akademisyenlere, genç girişimcilere, KOBİ’lere, sanayicilere ve iş fikri bulunan vatandaşlara rehberlik etmesi amaçlanıyor. Ofis aracılığıyla girişimcilere iş modeli geliştirme, proje hazırlama, uygun teşvik ve destek mekanizmalarına erişim, finansman imkanlarını değerlendirme ve iş fikirlerini ticarileştirme konularında destek sunulması hedefleniyor. Böylece yenilikçi fikirlerin yalnızca düşünce aşamasında kalmayıp uygulanabilir projelere, yatırımlara ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmesine katkı sağlanması bekleniyor.

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Türkiye’nin teknoloji geliştiren, üreten ve küresel rekabette söz sahibi olan bir ülke olma hedefi doğrultusunda yürütülen millî teknoloji hamlesi, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasını, yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesini ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini esas alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, ArGe ve inovasyon destekleri ile girişimcilik mekanizmaları, üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılmasına ve yenilikçi işletmelerin gelişmesine önemli katkılar sunuyor. Hakkari’de kurulan Girişim Ofisi de bu ulusal vizyonun yerel ölçekte güçlenmesine katkı sunacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Projenin, ilin mevcut potansiyelini harekete geçirerek gençlerin teknoloji tabanlı iş fikirlerini geliştirmelerine, girişimcilerin destek mekanizmalarından daha etkin yararlanmalarına ve üniversiteler ile iş dünyası arasında kalıcı iş birlikleri kurulmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

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Hakkâri’de gençlerin teknolojiyle buluşması ve üretim süreçlerine katılması amacıyla yürütülen çalışmalar, birbirini tamamlayan yeni bir yapıya kavuşuyor. İlde faaliyet gösteren DENEYAP Teknoloji Atölyesi; gençlerin tasarım, yazılım, elektronik, robotik ve benzeri teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmalarına katkı sağlıyor. Yapımı tamamlanan ve hizmete hazır durumdaki ‘Milli Teknoloji Atölyesi’ ise gençlerin teknoloji projelerini geliştirebilecekleri, uygulayabilecekleri ve üretime dönüştürebilecekleri bir altyapı sunuyor.

‘Girişim Ofisi’nin de bu yapıyı girişimcilik, proje geliştirme ve ticarileştirme boyutlarıyla tamamlaması hedefleniyor. Böylece gençlerin teknoloji eğitimleriyle başlayan gelişim süreçlerinin yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına, proje üretimine, girişimlerin kurulmasına ve ekonomik değere dönüşmesine kadar uzanan bir ekosistemle desteklenmesi amaçlanıyor.

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DENEYAP Atölyesi, Milli Teknoloji Atölyesi ve Girişim Ofisi’nin birbirini tamamlayan imkanları sayesinde Hakkâri’de gençlerin yalnızca teknoloji kullanan değil, teknoloji geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması öngörülüyor. Girişim Ofisi’nin hayata geçirilmesiyle Hakkari’de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, üniversitesanayi iş birliğinin geliştirilmesi, yenilikçi işletmelerin kurulmasının desteklenmesi ve gençlerin ekonomik hayata daha etkin katılımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Özellikle ekonomik ve teknolojik gelişim potansiyelinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan Hakkâri’de bu tür yapıların yaygınlaşması, yerel fikirlerin projeye, projelerin yatırıma ve yatırımların istihdama dönüşmesi bakımından önem taşıyor. Girişim Ofisi’nin, ilin ihtiyaç ve imkânları doğrultusunda geliştirilecek projelere rehberlik ederek yerel girişimcilerin destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırması ve Hakkari’nin bölgesel kalkınma hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

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Hakkari’de girişimcilik ve teknoloji altyapısının geliştirilmesine yönelik bu çalışmaların, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın öncülüğünde yürütülen milli teknoloji hamlesi vizyonunun yereldeki yansımaları açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

İlin genç nüfusunun bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarındaki potansiyelini destekleyen projelere sağlanan katkılar dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür edilerek, Hakkâri’nin üretim, teknoloji ve istihdam odaklı kalkınma hedeflerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Hakkâri’de Girişim Ofisi’nin hayata geçirilmesiyle birlikte gençlerin fikirlerini geliştirebildiği, yenilikçi projelerin desteklendiği ve bilimsel bilginin ekonomik değere dönüştürüldüğü daha güçlü bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

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Hakkâri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erol Baykara, Girişim Ofisi’nin ilin ekonomik ve teknolojik gelişimi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Hakkâri’nin genç nüfusu önemli bir potansiyel taşıyor. Bizim hedefimiz, bu potansiyeli bilim, teknoloji ve girişimcilikle buluşturarak gençlerimizin kendi projelerini geliştirmelerine ve iş fikirlerini hayata geçirmelerine imkân sağlamaktır. DENEYAP Teknoloji Atölyemiz, hizmete hazır Millî Teknoloji Atölyemiz ve kurulması planlanan Girişim Ofisimizle birbirini tamamlayan bir teknoloji ve girişimcilik altyapısı oluşturuyoruz. Girişim Ofisi, girişimcilerimize yalnızca rehberlik sunmakla kalmayacak; başlangıç maliyetlerini azaltmalarına, destek ve finansman imkânlarına daha kolay erişmelerine de katkı sağlayacak. Hakkâri’nin kalkınmasını yalnızca mevcut imkânlarla sınırlı görmüyoruz. Gençlerimizin fikir ürettiği, teknoloji geliştirdiği, işletme kurduğu ve istihdam oluşturduğu bir ekonomik yapıyı güçlendirmek istiyoruz. Üniversitelerimizle, kamu kurumlarımızla ve iş dünyamızla kuracağımız iş birlikleri bu hedefe ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır. Hakkâri’de teknoloji, girişimcilik ve üretim odaklı projelerin geliştirilmesine verdikleri destek dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, Hakkari Valimiz İbrahim Taşyapan’a ve iş birliği dolayısıyla Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep ve Van YYÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye şükranlarımı sunuyorum. Bakanlığımızın destekleriyle Hakkâri’nin sahip olduğu potansiyeli daha güçlü biçimde harekete geçirmek ve ilimizi üretim, teknoloji ve istihdam alanlarında ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Hakkâri’de Girişim Ofisi’nin hayata geçirilmesiyle yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi, girişimcilerin önündeki başlangıç maliyetlerinin azaltılması ve bilimsel bilginin ekonomik değere dönüşmesi yönünde önemli bir adım atılması hedefleniyor.