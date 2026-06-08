Hakkari'de haber alınamayan kadın ölü bulundu
Hakkari'de dünden bu yana haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, ikamet ettiği binanın bodrum katında ölü bulundu.
Hakkari'de dünden bu yana haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, ikamet ettiği binanın bodrum katında ölü bulundu.
Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında yaşayan Hamide Çiftçi'den dün geceden beri haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Kadını arayan yakınları, Çiftçi'yi oturduğu binanın bodrum katında hareketsiz yatarken gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Çiftçi'nin cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
5 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
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