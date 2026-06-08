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        Hakkari'de haber alınamayan kadın ölü bulundu

        Hakkari'de dünden bu yana haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, ikamet ettiği binanın bodrum katında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Hakkari'de haber alınamayan kadın ölü bulundu

        Hakkari'de dünden bu yana haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, ikamet ettiği binanın bodrum katında ölü bulundu.

        Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında yaşayan Hamide Çiftçi'den dün geceden beri haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Kadını arayan yakınları, Çiftçi'yi oturduğu binanın bodrum katında hareketsiz yatarken gördü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Çiftçi'nin cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        5 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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