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        Hakkari'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Hakkari'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi'nce Bataklı köyünde düzenlenen operasyonda 2 yıldır aranan F.D, yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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