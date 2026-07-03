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        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 82 hükümlü yakalandı

        Hakkari'de jandarma ekiplerince bu yılın ilk 6 ayında yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 82 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 82 hükümlü yakalandı

        Hakkari'de jandarma ekiplerince bu yılın ilk 6 ayında yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 82 hükümlü yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerce Ocak-Haziran ayları arasında düzenlenen operasyonlarda "kasten öldürme", "hırsızlık", "narkotik", "dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "asayiş" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 82 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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