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        Hakkari'de iki kardeş ve babaları aynı sınavda ter döktü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Umutcan ve kardeşi Oğuzhan, 40 yaşındaki babaları Serdar Şahin ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Hakkari'de iki kardeş ve babaları aynı sınavda ter döktü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Umutcan ve kardeşi Oğuzhan, 40 yaşındaki babaları Serdar Şahin ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı.

        Serdar Şahin, oğulları Umutcan ve Oğuzhan ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katıldı.

        Sınav için Yüksekova Anadolu Lisesine gelen baba ve iki oğlu, gerekli kontrollerin ardından binaya alındı.

        Baba Serdar Şahin, AA muhabirine, küçük yaşta babasını kaybettiği için eğitim hayatını sürdüremediğini söyledi.


        Yıllar sonra yarım kalan eğitimini tamamlamak için yeniden okul sıralarına döndüğünü dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Okumak her zaman en büyük hayalimdi. Ben de bu hayalimi gerçekleştirmek için yeniden okumaya başladım. Evlendim, çocuklarım oldu. Çocuklarımı okuttuğum sırada ben de dışarıdan tahsilimi tamamlamaya çalıştım. Çocuklarıma üniversite okumayı çok istediğimi söylüyordum. Onlar da bana bu konuda yardımcı oldular. YKS'ye beraber hazırlandık. Ben işten döndüğümde çocuklarım da okuldan geliyordu. Sonra bana ders çalışmamda yardımcı oluyorlardı. Başlangıçta zorlandım ama daha sonra bu zorluğun üstesinden gelmeye çalıştım. Bugün iki çocuğumla aynı okulda sınava girdim. Çocuklarımla o heyecanı yaşadığım için mutluyum."

        Umutcan Şahin ise babasının yıllar sonra eğitimine devam ederek üniversite hedefi için çalıştığını anlattı.

        Babasının işten döndükten sonra ders çalıştığını belirten Şahin, "Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyorduk. Birlikte soru çözüyor, eksik olduğu konuları anlatıyorduk. Bu süreçte hem kendi sınavımıza hazırlandık hem de babamın üniversite hayalini gerçekleştirmesi için destek olduk. Aynı okulda, aynı gün sınava girmek bizim için farklı bir duygu oldu." dedi.

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