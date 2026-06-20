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        Hakkari'de ekipler kayalıklardan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu

        Hakkari'de ot toplamak için gittiği vadide kayalık alandan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Hakkari'de ekipler kayalıklardan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu

        Hakkari'de ot toplamak için gittiği vadide kayalık alandan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

        AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari-Van kara yolundaki Halil Vadisi'ne ot toplamaya giden M.S, kayalık alandan düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Zorlu arazi şartlarına rağmen yaralıya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

        Ayağında kırık olduğu belirlenen M.S'nin hastaneye götürülmesi için destek ekip talebinde bulunuldu.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yardımıyla yaklaşık 400 metrelik kayalık alandan kontrollü şekilde çıkarılan M.S, askeri helikoptere alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        Hastaneye kaldırılan M.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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