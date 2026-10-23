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        Hakkari'de yatırımların toplam bedeli 70 milyar TL'yi aştı

        Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında 2026 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Kentte toplam bedeli 70,4 milyar TL'yi aşan 260 projenin yatırım ve gerçekleşme oranları değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Hakkari'de yatırımların toplam bedeli 70 milyar TL'yi aştı

        Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında 2026 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Kentte toplam bedeli 70,4 milyar TL’yi aşan 260 projenin yatırım ve gerçekleşme oranları değerlendirildi.

        Koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla valilik konferans salonunda yapılan toplantıda, 2026 yılı 3. dönem yatırımları, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Hakkari'de 2026 yılı 3. dönem sonu itibarıyla İl Yatırım Takip Sistemi’nde (İLYAS), toplam proje bedeli 70 milyar 415 milyon 808 bin 970 TL olan 260 kayıtlı projenin izlendiği belirtildi.

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        Bu projeler için önceki yıllarda toplam 9 milyar 313 milyon 110 bin 960 TL harcama yapıldığı, toplam yıl ödeneği olan 10 milyar 90 milyon 827 bin 370 TL’den ise 5 milyar 2 milyon 45 bin 739 TL harcanarak harcama oranının yüzde 49,57 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

        Projelerde nakdi gerçekleşme oranının yüzde 20,33, fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 50,94 olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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