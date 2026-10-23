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        Hakkari'ye 56 hekim kadrosu tahsis edildi

        Hakkari'ye 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 3 yan dal uzmanı, 27 uzman hekim ve 26 pratisyen hekim olmak üzere toplam 56 hekim kadrosu tahsis edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:39 Güncelleme:
        Hakkari'ye 56 hekim kadrosu tahsis edildi

        Hakkari’ye 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 3 yan dal uzmanı, 27 uzman hekim ve 26 pratisyen hekim olmak üzere toplam 56 hekim kadrosu tahsis edildi.

        Hakkari’nin sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında kente toplam 56 hekim kadrosu tahsis edildi. Hakkari Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, kadroların 3’ü yan dal uzmanı, 27’si uzman hekim ve 26’sı pratisyen hekimden oluşuyor. Tahsis edilen kadrolar kapsamında romatoloji, tıbbi onkoloji, acil tıp, aile hekimliği, anesteziyoloji ve reanimasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, halk sağlığı, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, üroloji gibi birçok branş yer alıyor.

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        Ayrıca çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, tıbbi biyokimya ve tıbbi patoloji alanlarında da hekim kadroları tahsis edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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