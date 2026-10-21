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        Yüksekova'da hareketsiz bulunan genç kız hayatını kaybetti

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan 20 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Yüksekova'da hareketsiz bulunan genç kız hayatını kaybetti

        Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan 20 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Adaklı köyünde yaşayan 20 yaşındaki Beyza Serdar, yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serdar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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