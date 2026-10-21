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        Şehit Koparan için Yüksekova'da mevlit okutuldu

        Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Şehit Bülent Aydın Karakolu bölgesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan, vefatının 40'ıncı gününde memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dualarla anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Şehit Koparan için Yüksekova'da mevlit okutuldu

        Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Şehit Bülent Aydın Karakolu bölgesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan, vefatının 40'ıncı gününde memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dualarla anıldı.

        Yeni Mahalle'deki Mustafa Zeydan Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, 7. Hudut Komutanlığına bağlı askeri birlikler, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehit Ziyar Koparan ve tüm şehitler için dualar edildi. Mevlidin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Şehidin babası Necmettin Koparan, evladının Iğdır'da görevi başında şehit düştüğünü hatırlatarak, "Bugün şehidimizin 40. gün mevlidini vermek için Tekirdağ'dan Yüksekova'mıza geldik. Bu anlamlı günümüzde dostlarımız, arkadaşlarımız, komutanlarımız ve değerli bürokratlarımız bizleri yalnız bırakmadı; kendileriyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Herkese şükranlarımı sunuyorum, Allah herkesten razı olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailemize sabır diliyorum" dedi.

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