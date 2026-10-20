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        Yüksekova'da nefes kesen yangın tatbikatı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Yüksekova'da nefes kesen yangın tatbikatı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Gerçeği aratmayan tatbikatta, senaryo gereği okulda yangın çıktığı varsayılarak sirenler çalındı. Öğretmenlerin yönlendirmesiyle sınıflarını boşaltan öğrenciler, belirlenen tahliye güzergahlarını takip ederek güvenli alana çıkarıldı. Çalışmada, dumandan etkilenerek bayılan bir öğrencinin itfaiye ekiplerince sedyeyle kurtarılması da canlandırıldı.

        Tatbikatın ardından açıklama yapan Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş, ilçedeki okullarda yangın farkındalığını artırmak için çalışma başlattıklarını belirtti. Öğrencilerin yalnızca okulda değil, ev ve iş yerlerinde karşılaşabilecekleri yangınlara karşı da bilinçli olmalarını hedeflediklerini ifade eden Akbaş, yangına ilk müdahale ve güvenli tahliye yöntemlerini uygulamalı olarak anlattıklarını söyledi. Çalışmaların ilçedeki tüm okullara yayılmasını istediklerini vurgulayan Akbaş, diğer okul yöneticilerine de çağrıda bulunarak, kendileriyle iletişime geçilmesi halinde gerekli desteği sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

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