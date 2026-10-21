Zap Suyu kıyısındaki 40 bin metrekarelik arazi sosyal yaşam alanına dönüştürülüyor

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Zap Suyu'nun kıyısında bulunan 40 bin metrekarelik alan, yürüyüş ve bisiklet yolunun yer alacağı, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği sosyal yaşam alanına dönüştürülüyor.

Hakkari Belediyesi, kent sakinlerinin aileleriyle zaman geçirebileceği yaşam alanı inşa etmek ve sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla "Depin Rekreasyon Alanı Projesi"ni hayata geçirdi.

Zap Suyu'nun kıyısıyla Hakkari-Çukurca kara yolu arasındaki alanda iki ay önce çalışmalara başlayan yüklenici firma, akarsu kıyısına 1750 metre beton duvar örerek dolgu işlemi yaptı.

Zemin düzenleme, altyapı, ağaçlandırma ve sosyal donatı çalışmalarının ardından aydınlatılarak estetik bir görünüme kavuşturulması hedeflenen alanda, yürüyüş ve bisiklet yolu, macera oyun parkı, kamp alanı, piknik ve dinlenme yerleri ile otoparkın yer alması planlanıyor.

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Depin mevkisinde kara yolu ile Zap Suyu arasında vatandaşların zaman geçirebileceği bir rekreasyon alanı kurmayı planladıklarını söyledi.

Söz konusu alanın vatandaşların kullandığı bir bölge olduğunu belirten Taşyapan, "Projeyle insanlar orada aileleriyle güzel zaman geçirebilecekler. İhtiyaçlar için de farklı bölümler olacak. İnşallah vatandaşlarımıza güzel bir alan kazandırmayı amaçlıyoruz. Kış gelmeden bitirmeyi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı umuyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "Kardan ve çığdan etkilenmeyecek malzemeler kullandık"

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Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de projenin 40 bin metrekarelik alanı kapsadığını söyledi.

Rekreasyon alanının 20 bin metrekaresinin yeşil alan olacağını anlatan Zibek, "Burası bir geçiş güzergahı. O yüzden kamp alanı da oluşturacağız. Projemiz çok amaçlı. Hakkari'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu alan atıl durumdaydı. Biz de şehrin girişine farklı bir hava katmayı planladık. Yaklaşık 60 bin nüfuslu şehrimizde sosyal donatı alanımız yoktu. Bu eksikliği gidermek istedik." dedi.

Söz konusu alanın 400 metrelik kısmının çığ tünellerinin olduğu bölümde yer aldığına değinen Zibek, şu bilgileri verdi:

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"Bununla ilgili de şöyle bir tasarım yaptık. Kar ve çığ, bölgemizde aralıkta başlar, marta kadar devam eder. Biz buna karşı o bölümdeki bütün imalatlarımızı seyyar oluşturduk. Kar yağdığında bunlar oradan alınacak. Zemin imalatlarımızda kardan ve çığdan etkilenmeyecek malzemeler kullandık. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz bütün tasarımı buna göre ayarladık. Burası vatandaşlarımızın kışın da kullanabileceği güvenliğe sahip. Zap Suyu'nun kıyısına duvar ve tel örgü çektik. Kara yolunun kenarına da beton bariyer sistemi kurduk. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim açımızdan birinci öncelik."