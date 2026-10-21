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        Yüksekova'da silahlı saldırı: 3 yaralı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Amed Çarşısı önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Yüksekova'da silahlı saldırı: 3 yaralı

        HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde Amed Çarşısı önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Amed Çarşısı önünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tabancayla İ.Ü., M.Ö. ve P.Ö.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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