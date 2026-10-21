Hakkari'de silahlı kavga: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi'ndeki Amed Çarşısı önünde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vurulan İ.Ü., M.Ö. ve P.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, tarafların aynı depoyu kullanmak istemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ve olayın silahlı kavgaya dönüştüğünü ifade ederek, tarafların birbirlerinin ayaklarına ateş ettiğini kaydetti. Taşyapan, olayda yaralanan şahıslardan birinin hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi. Olayın ardından diğer şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildiğini aktaran Vali Taşyapan, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

REKLAM

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.