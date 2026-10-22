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        Hakkâri'de MEB AKUB ekibine AFAD eğitimi

        Hakkâri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibine yönelik afetlerde acil barınma akreditasyonu eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Hakkâri'de MEB AKUB ekibine AFAD eğitimi

        Hakkâri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibine yönelik afetlerde acil barınma akreditasyonu eğitimi düzenlendi.

        Hakkâri AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda, Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibine yönelik Afetlerde Acil Barınma Akreditasyonu Eğitimi gerçekleştirildi. AFAD Otluca Eğitim Alanı'nda düzenlenen eğitime, Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen mentörler katılarak ekibe eğitim verdi. Eğitim kapsamında, MEB AKUB ekibinin afet ve acil durumlarda barınma hizmetlerine ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, uygulama kapasitesinin artırılması ve akreditasyon sürecine yönelik hazırlıklarının güçlendirilmesi amaçlandı.

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        Hakkâri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması, arama kurtarma ve destek ekiplerinin akreditasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki akreditasyon ekiplerine yönelik eğitim, hazırlık ve geliştirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

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