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        Yüksekova'da arılar elektrikli çitle koruma altında: 30 üreticiye hibe desteği

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arıcılara yüzde 75 hibeli elektrikli tel çit sistemleri düzenlenen törenle dağıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Yüksekova'da arılar elektrikli çitle koruma altında: 30 üreticiye hibe desteği

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arıcılara yüzde 75 hibeli elektrikli tel çit sistemleri düzenlenen törenle dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün finansmanıyla, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Tel Çektim Arılarım Güvende" projesi kapsamında Yüksekova'daki dağıtım töreni, İlçe Müdürlüğünün arka bahçesinde gerçekleştirildi. Törene, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile çok sayıda çiftçi katıldı.

        Üreticilerin arı popülasyonunu korumak ve dış etkenlerin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, kura çekimiyle belirlenen 50 ve üzeri arı kovanına sahip 30 hak sahibine ekipmanları eksiksiz teslim edildi.

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        Çiftçilere; elektronik kontrollü elektrikli çit cihazı, 50 watt güneş paneli, çit teli, bağlantı kabloları, topraklama çubuğu, uyarı levhası, kapı yayı, demir direk ve PPRC borudan oluşan 9 parçalık malzeme desteği sağlandı.

        "Projelerimiz devam edecek"

        Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, törende yaptığı konuşmada, projenin bölgedeki üreticiler için önemine dikkat çekti.

        Bakanlığın ve İl Müdürlüğünün destekleriyle arıcılık faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten İnan, şunları kaydetti:

        "Bugün İlçe Müdürlüğümüzce, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırladığı ve Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yüzde 75 desteklenen 'Tel Çektim Arılarım Güvende' projesi kapsamında ilimiz genelinde dağıtımlar yapıldı. İlçemizde de kura çekimi sonucu 50 ve üstü arısı olan 30 yararlanıcıya 9 parçadan oluşan tel çit malzemelerini dağıttık. İçeriğinde güneş paneli, elektrikli cihaz, tel ve diğer hırdavat malzemeleri bulunan bu destekler çiftçilerimizin kullanımına sunuldu. Bu kapsamda projelerimiz devam edecek. Başta Bakanlığımız olmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

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