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        Hakkari'de çocuklar pasta yapım etkinliğinde buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var Platformu" kapsamında Hakkari'de düzenlenen etkinlikte çocuklar, kendi pastalarını hazırlayarak keyifli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Hakkari'de çocuklar pasta yapım etkinliğinde buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var Platformu" kapsamında Hakkari'de düzenlenen etkinlikte çocuklar, kendi pastalarını hazırlayarak keyifli vakit geçirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların katıldığı etkinlikte, butik pasta tasarımcısı Gül Akdağ tarafından pasta yapımına ilişkin bilgi verildi.

        Belediye Kapalı Halk Pazarı'ndaki butik pasta atölyesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, öğrendiklerini uygulayarak kendi pastalarını hazırladı.

        Etkinlik sayesinde el becerilerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar, pasta yapımının ardından oyun parkında vakit geçirerek eğlendi.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sevgül Bilgiç de etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi.

        Etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan gönüllülere teşekkür eden Bilgiç, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen faaliyetleri sürdüreceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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