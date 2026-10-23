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        Esendere'de 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Esendere'de 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir şüphelinin mide ve bağırsaklarında taşıdığı 58 kapsül içerisinde toplam 530 gram metamfetamin tespit edildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Aynı gümrük kapısında gerçekleştirilen diğer bir çalışmada ise İran uyruklu bir şüphelinin valizinin astarına gizlenen, havluya emdirilmiş halde brüt 983 gram ağırlığında metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

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        Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin 3 milyon 686 bin 250 TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınırken, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        İki ayrı olayda toplam 1 kilo 513 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilirken, Esendere Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

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