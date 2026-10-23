Hakkari'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatılan şüpheli tutuklandı.

Çalışmalar sonucunda ülkeye giriş yapan İran uyruklu bir şüphelinin mide ve bağırsaklarında 58 kapsül halinde toplam 530 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

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