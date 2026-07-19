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        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Hakkari'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Hakkari'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 02:49 Güncelleme:
        Hakkari'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Hakkari'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.


        Depin mevkisinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

        Ekiplerce otomobillerden çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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