Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 90 kişi için kura çekildi

Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilecek 90 kişi kurayla belirlendi. Müftülük bünyesinde çalışacak kişiler için spor salonda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kurada asıl ve yedek listeler belirlendi. İsimleri çıkan kişilerin, işlemlerin ardından müftülük tarafından görevlendirildikleri yerlerde çalışmaya başlayacakları belirtildi. Kuraya Hakkari Noter Katibi Vekili Serdar Kundakçı, kurum personeli ve İŞKUR yetkilileri katıldı.

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