Hakkari'de kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Şemdinli-Yüksekova kara yolu Durak köyü yakınında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kamyonet ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan kamyonetin sürücüsü, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın çekilmesiyle trafiğe açıldı.
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