Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde 877,74 gram uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Hakkari'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde 877,74 gram uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, İran uyruklu 3 kişinin ülkeye giriş yaptıktan sonra Hakkari üzerinden diğer illere uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin tıbbi muayenesinde mide ve bağırsaklarında kapsül halinde yutulmuş 96 parça uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

        REKLAM

        Şüphelilerin taşıdığı uyuşturucunun toplam ağırlığının 877,74 gram olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı
        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı
        Kartal tura kanat çırptı!
        Kartal tura kanat çırptı!
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Beşiktaş kaleyi kapattı!
        Beşiktaş kaleyi kapattı!
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        G.Saray'dan Sarr hamlesi!
        G.Saray'dan Sarr hamlesi!
        "Fars Körfezi" ve "Arap Körfezi" paylaşımları
        "Fars Körfezi" ve "Arap Körfezi" paylaşımları
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj
        Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de eski taş ocağındaki havuza düşen inekler telef oldu
        Hakkari'de eski taş ocağındaki havuza düşen inekler telef oldu
        İkizler, yapımı tamamlanamayan evde yerde ders çalışıp fen lisesini kazandı
        İkizler, yapımı tamamlanamayan evde yerde ders çalışıp fen lisesini kazandı
        Hakkâri'de öğrenciler tatilde de üretim yapıyor
        Hakkâri'de öğrenciler tatilde de üretim yapıyor
        Derecik'te çocuklardan yetkililere park çağrısı
        Derecik'te çocuklardan yetkililere park çağrısı
        Yüksekova'da kadınların yetiştirdiği nohudun hasadı yapıldı
        Yüksekova'da kadınların yetiştirdiği nohudun hasadı yapıldı
        Hakkari'de uzman çavuşun ölümüne ilişkin 3 itfaiye personeli hakkında adli...
        Hakkari'de uzman çavuşun ölümüne ilişkin 3 itfaiye personeli hakkında adli...