Hakkari'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, İran uyruklu 3 kişinin ülkeye giriş yaptıktan sonra Hakkari üzerinden diğer illere uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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