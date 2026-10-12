Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Giriş: 12.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Öğrencileri taşıyan 30 S 2386 plakalı minibüs, Vezirli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan servis sürücüsü ve 13 öğrenci, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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