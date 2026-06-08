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        Hakkari'de ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

        Hakkari'de 45 yaşındaki kadının yaşadığı binanın bodrumunda ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan eşi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 23:36 Güncelleme:
        Hakkari'de ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

        Hakkari'de 45 yaşındaki kadının yaşadığı binanın bodrumunda ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan eşi yakalandı.

        Bağlar Mahallesi'nde 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi'nin sabah saatlerinde ikamet ettiği binanın bodrum katında ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, kadının olayın şüphelisi olarak aranan eşi L.Ç, gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında yaşayan Hamide Çiftçi'den bir süre haber alamayan yakınları, Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunmuş, yaptıkları arama sonucu sabah saatlerinde kadını binanın bodrum katında hareketsiz yatarken görmüştü.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede Çiftçi'nin öldüğü belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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