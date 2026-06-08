Hakkari'de ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı
Hakkari'de 45 yaşındaki kadının yaşadığı binanın bodrumunda ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan eşi yakalandı.
Hakkari'de 45 yaşındaki kadının yaşadığı binanın bodrumunda ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan eşi yakalandı.
Bağlar Mahallesi'nde 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi'nin sabah saatlerinde ikamet ettiği binanın bodrum katında ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, kadının olayın şüphelisi olarak aranan eşi L.Ç, gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Olay
Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında yaşayan Hamide Çiftçi'den bir süre haber alamayan yakınları, Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunmuş, yaptıkları arama sonucu sabah saatlerinde kadını binanın bodrum katında hareketsiz yatarken görmüştü.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede Çiftçi'nin öldüğü belirlenmişti.
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