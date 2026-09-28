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        Hakkari'de yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli yakalandı

        Hakkari'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Hakkari'de yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli yakalandı

        Hakkari'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, il genelinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı ve organizasyon içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 46 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerle ilgili yapılan çalışmada, "yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık etme" suçunu oluşturan ve yasa dışı bahiste kullanıldığı değerlendirilen birçok hesaba el konuldu.

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        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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