Hakkari'de zirve tırmanışı yaparken hayatını kaybeden dağcının cenazesi hastaneye götürüldü

Hakkari'de 13 Temmuz'da Cilo Dağları'na tırmanış yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve dün cansız bedenine ulaşılan dağcının cenazesi, helikopterle kent merkezine getirilerek hastane morguna kaldırıldı.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Bala Yaylası mevkisinde Süpha Durek zirve tırmanışı sırasında kaybolan dağcı Yüksel Işık'ın yerinin tespit edilmesinin ardından cenazenin yüksek rakım ve zorlu arazi şartlarında tahliye edilmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla yürütülen teknik operasyonun tamamlandığı belirtildi.



14 Temmuz'da yapılan ihbar üzerine arama faaliyetlerine başlayan ekiplerin detaylı çalışmaları sonucunda dağcıya ait izlere ulaşıldığı ve uzman kurtarma ekiplerince rakımın 3 bin 894 olduğu bölgede Işık'ın naaşının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Uzman ekiplerin incelemelerine göre dağcının zirvenin kuzeybatı yönünde emniyet sistemlerini kurduğu esnada teknik bir aksaklık veya denge kaybı sonucu düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Zorlu coğrafi şartlar, dik kaya yapısı ve kısıtlı iletişim imkanlarına rağmen 66 personel ve 15 aracın katılımıyla yürütülen hassas çalışmalar sonucunda dağcının naaşı bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde alınarak helikopter erişimine uygun alana taşınmıştır. Dağcı Yüksel Işık'ın naaşı saat 18.50 itibarıyla bölgeden helikoptere nakledilmiş, ardından saat 19.00 itibarıyla Fatih Kışlası'na indirilerek, otopsi işlemleri yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmıştır. Arama, kurtarma ve tahliye sürecinde üst düzey koordinasyonla görev yapan tüm ekiplerimize ve emeği geçenlere teşekkür eder, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."



Işık'ın yakınları ve arkadaşları hastane önüne gelirken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından Van'a gönderileceği öğrenildi.

