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        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 20:51 Güncelleme:
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile kente gelen Çiftçi, Hakkari Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik şeref defterini imzalayan Çiftçi, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Çiftçi, daha sonra Bulvar Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

        Çiftçi, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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