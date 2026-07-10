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        Derecik'te çiftçilerin patoz mesaisi sürüyor

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde çiftçilerin patoz mesaisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Derecik'te çiftçilerin patoz mesaisi sürüyor

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde çiftçilerin patoz mesaisi devam ediyor.

        Tarım sezonu boyunca yetiştirilen ürünler, belirlenen alanlarda patoza çekiliyor.

        Gündüzleri hava sıcak olduğu için gece yapılan patoz işlemi, sabah saatlerine kadar sürüyor.

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