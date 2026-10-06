Milli Eğitim Bakanı Tekin, Başakşehir'deki bıçaklı saldırıda bir öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıkladı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başakşehir'de ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan bir öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hakkari'deki ziyaretleri kapsamında AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tekin, sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Geçen yıl ramazan ayında okullarda inanılmaz güzel bir atmosferin oluştuğunu belirten Tekin, 2024 yılı başı itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla öğretim programını revize ettiklerini anımsattı.

Tekin, çocukların akademik başarılarını geliştirecekleri yeni bir müfredatla tanışmalarını, milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmelerini istediklerini dile getirerek, "Çocuklarımız okullarımızda birlik ve beraberlik şuuru içinde yetişsinler, birbirlerini ötekileştiren değil birbirlerini kardeş bilen bir mantıkla yetişsinler diye müfredatlarımızı değiştirdik. Bunu yaptıktan sonra da uygulamaya başladık ve Türkiye'de yer yerinden oynadı."

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Türkiye'de birlik ve beraberliğin daim olmasını, kardeşlik hukukunun baki olmasını, insan haklarına saygı duyan bir kuşağın, milli ve manevi değerlere bağlı bir kuşağın yetişmesinden rahatsız olanların bağırmaya başladığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Önce seslerini yükselttiler sonra geçen yıl ramazan ayındaki etkinlikten sonra birdenbire bir okul saldırısıyla işleri sabote edecek bir noktaya getirdiler. Bu yıl Bratislava'da yaptığımız bir toplantıda, dünyada son değerlendirmede yani 8 Eylül tarihli değerlendirmede 2003 yılında 38 ülke arasında ilk 30'a bile giremeyen Türkiye, 91 ülke arasında ilk 15'e girdi. OECD'nın yaptığı PİSA sınavında. OECD yöneticileri bizi kürüye davet ederken, 'Türkiye'nin yaşadığı bu inanılmaz eğitim devrimini nasıl başardığını anlatsın diye Türkiye Cumuhriyeti Milli Eğitim Bakanını kürsüye davet ediyoruz.' diye bizi çağırdılar."

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Tekin, bu gelişmenin ardından Türkiye'de birliği, beraberliği istemeyen, bu ülkede kardeşliğin güçlenmesini istemeyen, çocukların nitelikli yetişmesini istemeyen birilerinin yeniden okullarda tatsızlıklar, huzursuzluklar çıkarmaya başladığını değerlendirerek, şöyle konuştu:

"8 Eylül'deki toplantıdan hemen sonra Manisa Turgutlu'da bir olay yaşadık. Osmaniye'de yaşadık. Bugün de sabahleyin İstanbul'da Başakşehir İmam Hatip Ortaokulunda müessif bir olay yaşadık. Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımıza bıçaklı saldırı düzenliyor. Biraz önce haberdar oldum. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum."