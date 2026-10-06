Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreci eğer Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini istemeyen, bu ülkede milli birliğin tesis edilmesinden rahatsız olan insanlar sabote etmezlerse, bizler onların sabote etmelerine müsaade etmezsek bizi çok güzel günler bekliyor." dedi.

Hakkari'deki programları kapsamında AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tekin, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada İstanbul Başakşehir'deki bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, okullarda birçok güvenlik tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi.

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Sosyal medya, rehberlik faaliyeti ve ailelerin eğitimi gibi konular üzerinden tedbirleri almaya çalıştıklarını vurgulayan Tekin, "Çocuklarımıza bu anlamda sahip çıkalım. Yani ilkokul birinci sınıfa giden bir öğrenci, evden babasının silahını alıp okula gidiyorsa, 69 aylık bir çocuk eğer bir silaha erişiyorsa burada alacağınız güvenlik tedbirleri sorunu çözmez. Ailelerin de bu süreçte olması lazım. Tekrar bu olayı yapanlara, bu olaya motivasyon unsuru olanlara bir uyarım var. Bu ülkenin birliğini ve beraberliğini size rağmen bunu engellemek isteyenlere rağmen biz hep beraber yapacağız. Bunu başaracağız inşallah." diye konuştu.

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Hakkari'de eğitim alanında çok önemli yatırımlar yaptıklarını, öğretmen atamaları gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, eğitim öğretimle ilgili bütün eksiklikleri gelecek dönemde gidereceklerini ifade etti.

Kentte "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunduklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'nin yeni bir yol kazasına uğramaması için, bu anlamda süreci manipüle edecek, sabote edecek bir olayla karşı karşıya gelmemesi için ne yaptığımızı, neyi planladığımızı, neler yapmaya çalıştığımızı istişare edelim. Sizlerle konuşalım diye bugün buradayız. Benim yaş grubumdaki herkes eski Türkiye'yi çok iyi hatırlar. 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıllar. Bu bahsettiğim yıllarda Türkiye'de maalesef demokrasi ve insan hakları açısından çok sıkıntılı bir dönemi yaşadık. Temel hak ve hürriyetler açısından çok zorlu dönemler yaşadık. OHAL uygulamasından boşaltılan köylere kadar, Kürtçenin yasak kılınmasından cuma namazına giden öğrencilere disiplin soruşturması açılmasına kadar bu ülke inanç, ibadet, etnik kimliğini ifade etme ve benzeri konularda çok kötü bir dönemi yaşadı."

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Bu dönemin faturasının çok ağır olduğunu, insanların doğup büyüdükleri, yaşadıkları köylerini boşaltmak zorunda kaldığını söyleyen Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2001'de "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz bir yola çıkacağız. Bu eski Türkiye alışkanlıklarını değiştireceğiz." dediğini ve bu tarihten itibaren herkese eşit vatandaş muamelesinin yapıldığı bir Türkiye'yi adım adım inşa etmek için çaba sarf ettiğini vurguladı.

- "Çok güzel günler bizi bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimsenin cesaret edemediği şeyleri Türkiye gündemine taşıdığını belirten Tekin, vesayetçi yapıların, "Yaparsanız hükümet düşer. Yaparsanız iktidarı vermeyiz. Yaparsanız partiyi kapatırız. Yaparsanız sizi hükümetten düşürürüz." tarzındaki açıklamalarına prim vermeden bu ülkede herkesin insanca yaşayabildiği bir Türkiye'yi kurma hayaliyle yoluna devam ettiğini vurguladı.

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Vesayetçi yapılarla uğraştıklarını, "çözüm süreci"ni, Milli Birlik Projesi'ni, Alevi açılımını başlattıklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin birliğini, beraberliğini, yeniden binlerce yıllık geleneğinde olduğu gibi kardeşçe yaşama ülküsünü hayata geçirebileceği ortamı oluşturmamızı engellemeye çalıştılar. Daha önce hayata geçirmeye çalıştığımız, üzerinde kafa yorduğumuz, çalıştaylar yaptığımız, akil insanlarla il il dolaşıp raporlar yazdırdığımız konular yasal düzenleme aşamasına geçemeden hemen birileri sabote etti. MİT krizi, 17-25, 15 Temmuz, Habur, 6-7-8 Ekim olayları, bunların hepsi bu kişilerin, 'Biz bu ülkede kardeşliği yeniden tesis edecek şeylere karşıyız, bunu yaparsa Türkiye çok güçlenir. Bunu yaparsa Türkiye ekonomik olarak, siyasi olarak çok farklı bir ülke olur. O zaman buna müsaade etmemeliyiz.' diyen iç ve dış mihrakların ortak kışkırtmasıyla bugüne kadar bu süreç hep akamete uğradı. İstediğimiz gibi sonuçlanmadı."

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Önlerinde tarihi bir fırsat ve sorumluluğun olduğunu belirten Tekin, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok büyük bir çoğunlukla siyasetçiler, siyasi partiler uzlaştılar ve 'Terörsüz Türkiye' adını verdiğimiz bu süreçle ilgili yasal düzenlemeyi hayata geçirdiler. Ben şuna inanıyorum. Bu süreci eğer Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye'nin birlik beraberliğini istemeyen, bu ülkede milli birliğin tesis edilmesinden rahatsız olan insanlar sabote etmezlerse, bizler onların sabote etmelerine müsaade etmezsek bizi çok güzel günler bekliyor. Bu ülkede, bu bölgede hayal ettiğimiz şekilde yaşayabileceğimiz, hayal ettiğimiz şeyleri hayata geçirebileceğimiz çok güzel günler bizi bekliyor. Hepimizin bu sürece aklıselim bir mantıkla, bu olaydan rahatsız olan insanların sabotaj yapmalarına müsaade etmeden sahip çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Bu konuda siyasetin üzerine düşeni yaptığını, bundan sonra buna sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz vatandaşlar olarak hep beraber sahip çıkarsak çok güzel şeyler olacak. Sizleri bu anlamda önümüzde bizi bekleyen güzel günlerin hatırına uyanık olmaya, Türkiye düşmanlarına, bu milletin düşmanlarına pabuç bırakmamaya, onların bir kez daha, 'Nasıl başardık.' demelerine müsaade etmemeye sizleri davet ediyorum. Hep beraber bu süreci yürütelim. Bugün bunun için buradayız. Bu sürece verdiğiniz destekler için herkese müteşekkirim."

Ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Tekin, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

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Dernek Başkanı Sami Keskin'den bilgiler alan ve şehitler için dua eden Tekin'e, şehitlerin çocukları tarafından Türk bayrağı hediye edildi.

Tekin'e, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Ören Ökten, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz eşlik etti.