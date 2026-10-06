Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu:

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreci eğer Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini istemeyen, bu ülkede milli birliğin tesis edilmesinden rahatsız olan insanlar sabote etmezlerse, bizler onların sabote etmelerine müsaade etmezsek bizi çok güzel günler bekliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreci eğer Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini istemeyen, bu ülkede milli birliğin tesis edilmesinden rahatsız olan insanlar sabote etmezlerse, bizler onların sabote etmelerine müsaade etmezsek bizi çok güzel günler bekliyor." dedi.

        Hakkari'deki programları kapsamında AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tekin, partililerle bir araya geldi.

        Burada yaptığı konuşmada İstanbul Başakşehir'deki bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, okullarda birçok güvenlik tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi.

        REKLAM

        Sosyal medya, rehberlik faaliyeti ve ailelerin eğitimi gibi konular üzerinden tedbirleri almaya çalıştıklarını vurgulayan Tekin, "Çocuklarımıza bu anlamda sahip çıkalım. Yani ilkokul birinci sınıfa giden bir öğrenci, evden babasının silahını alıp okula gidiyorsa, 69 aylık bir çocuk eğer bir silaha erişiyorsa burada alacağınız güvenlik tedbirleri sorunu çözmez. Ailelerin de bu süreçte olması lazım. Tekrar bu olayı yapanlara, bu olaya motivasyon unsuru olanlara bir uyarım var. Bu ülkenin birliğini ve beraberliğini size rağmen bunu engellemek isteyenlere rağmen biz hep beraber yapacağız. Bunu başaracağız inşallah." diye konuştu.

        REKLAM

        Hakkari'de eğitim alanında çok önemli yatırımlar yaptıklarını, öğretmen atamaları gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, eğitim öğretimle ilgili bütün eksiklikleri gelecek dönemde gidereceklerini ifade etti.

        Kentte "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunduklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

        "Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'nin yeni bir yol kazasına uğramaması için, bu anlamda süreci manipüle edecek, sabote edecek bir olayla karşı karşıya gelmemesi için ne yaptığımızı, neyi planladığımızı, neler yapmaya çalıştığımızı istişare edelim. Sizlerle konuşalım diye bugün buradayız. Benim yaş grubumdaki herkes eski Türkiye'yi çok iyi hatırlar. 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıllar. Bu bahsettiğim yıllarda Türkiye'de maalesef demokrasi ve insan hakları açısından çok sıkıntılı bir dönemi yaşadık. Temel hak ve hürriyetler açısından çok zorlu dönemler yaşadık. OHAL uygulamasından boşaltılan köylere kadar, Kürtçenin yasak kılınmasından cuma namazına giden öğrencilere disiplin soruşturması açılmasına kadar bu ülke inanç, ibadet, etnik kimliğini ifade etme ve benzeri konularda çok kötü bir dönemi yaşadı."

        REKLAM

        Bu dönemin faturasının çok ağır olduğunu, insanların doğup büyüdükleri, yaşadıkları köylerini boşaltmak zorunda kaldığını söyleyen Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2001'de "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz bir yola çıkacağız. Bu eski Türkiye alışkanlıklarını değiştireceğiz." dediğini ve bu tarihten itibaren herkese eşit vatandaş muamelesinin yapıldığı bir Türkiye'yi adım adım inşa etmek için çaba sarf ettiğini vurguladı.

        - "Çok güzel günler bizi bekliyor"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimsenin cesaret edemediği şeyleri Türkiye gündemine taşıdığını belirten Tekin, vesayetçi yapıların, "Yaparsanız hükümet düşer. Yaparsanız iktidarı vermeyiz. Yaparsanız partiyi kapatırız. Yaparsanız sizi hükümetten düşürürüz." tarzındaki açıklamalarına prim vermeden bu ülkede herkesin insanca yaşayabildiği bir Türkiye'yi kurma hayaliyle yoluna devam ettiğini vurguladı.

        REKLAM

        Vesayetçi yapılarla uğraştıklarını, "çözüm süreci"ni, Milli Birlik Projesi'ni, Alevi açılımını başlattıklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

        "Bu ülkenin birliğini, beraberliğini, yeniden binlerce yıllık geleneğinde olduğu gibi kardeşçe yaşama ülküsünü hayata geçirebileceği ortamı oluşturmamızı engellemeye çalıştılar. Daha önce hayata geçirmeye çalıştığımız, üzerinde kafa yorduğumuz, çalıştaylar yaptığımız, akil insanlarla il il dolaşıp raporlar yazdırdığımız konular yasal düzenleme aşamasına geçemeden hemen birileri sabote etti. MİT krizi, 17-25, 15 Temmuz, Habur, 6-7-8 Ekim olayları, bunların hepsi bu kişilerin, 'Biz bu ülkede kardeşliği yeniden tesis edecek şeylere karşıyız, bunu yaparsa Türkiye çok güçlenir. Bunu yaparsa Türkiye ekonomik olarak, siyasi olarak çok farklı bir ülke olur. O zaman buna müsaade etmemeliyiz.' diyen iç ve dış mihrakların ortak kışkırtmasıyla bugüne kadar bu süreç hep akamete uğradı. İstediğimiz gibi sonuçlanmadı."

        REKLAM

        Önlerinde tarihi bir fırsat ve sorumluluğun olduğunu belirten Tekin, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok büyük bir çoğunlukla siyasetçiler, siyasi partiler uzlaştılar ve 'Terörsüz Türkiye' adını verdiğimiz bu süreçle ilgili yasal düzenlemeyi hayata geçirdiler. Ben şuna inanıyorum. Bu süreci eğer Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye'nin birlik beraberliğini istemeyen, bu ülkede milli birliğin tesis edilmesinden rahatsız olan insanlar sabote etmezlerse, bizler onların sabote etmelerine müsaade etmezsek bizi çok güzel günler bekliyor. Bu ülkede, bu bölgede hayal ettiğimiz şekilde yaşayabileceğimiz, hayal ettiğimiz şeyleri hayata geçirebileceğimiz çok güzel günler bizi bekliyor. Hepimizin bu sürece aklıselim bir mantıkla, bu olaydan rahatsız olan insanların sabotaj yapmalarına müsaade etmeden sahip çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bu konuda siyasetin üzerine düşeni yaptığını, bundan sonra buna sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Biz vatandaşlar olarak hep beraber sahip çıkarsak çok güzel şeyler olacak. Sizleri bu anlamda önümüzde bizi bekleyen güzel günlerin hatırına uyanık olmaya, Türkiye düşmanlarına, bu milletin düşmanlarına pabuç bırakmamaya, onların bir kez daha, 'Nasıl başardık.' demelerine müsaade etmemeye sizleri davet ediyorum. Hep beraber bu süreci yürütelim. Bugün bunun için buradayız. Bu sürece verdiğiniz destekler için herkese müteşekkirim."

        Ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Tekin, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        REKLAM

        Dernek Başkanı Sami Keskin'den bilgiler alan ve şehitler için dua eden Tekin'e, şehitlerin çocukları tarafından Türk bayrağı hediye edildi.

        Tekin'e, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Ören Ökten, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Başakşehir'deki bıçaklı saldırıda bir öğrencinin...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Başakşehir'deki bıçaklı saldırıda bir öğrencinin...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret etti:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret etti:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'de "Terörsüz Türkiye" konulu programda k...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'de "Terörsüz Türkiye" konulu programda k...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'de gençlerle bir araya geldi:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'de gençlerle bir araya geldi:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin Hakkari'de konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin Hakkari'de konuştu:
        Irak sınırında terörden temizlenen bölgeler mayın ve patlayıcılardan arındı...
        Irak sınırında terörden temizlenen bölgeler mayın ve patlayıcılardan arındı...