"Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz" oyunu Hakkari'de çocuklarla buluştu

Oyunu izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve şube müdürleri, oyuncu ve öğrencilerle sohbet etti.

Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunu izleyen çocuklar, tasarruf, bilinçli tüketim ve kaynak yönetimi gibi temel kavramları eğlenerek öğrendi.

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