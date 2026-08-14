Yüksekova'da Destek AFAD gönüllüleri bir araya geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, afetlere hazırlık kültürünün yaygınlaştırılması, gönüllülük bilincinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Yüksekova Demeter Kadın Kooperatifi'nde düzenlenen programda, afetlere hazırlık çalışmaları, AFAD gönüllülüğü, AFAD Akreditasyon Sistemi ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erhan Kanat, AA muhabirine, afetlere dirençli toplum oluşturulmasında gönüllülüğün önemine değindi.

Destek AFAD gönüllülerinin eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından düzenlenen programda bir araya geldiklerini ifade eden Kanat, gönüllülerle beraber çalışma kültürünün geliştirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

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Gönüllülerin AFAD sistemine entegrasyonu, akreditasyon süreçleri ve afet durumlarında uygulanacak hareket tarzlarının da ele alındığını kaydeden Kanat, şöyle konuştu:

"Hakkari genelinde toplam 6 bin 532 AFAD gönüllümüz bulunuyor. Bunların yaklaşık 490'ı Destek AFAD gönüllüsü, 97'si ise Yüksekova'da. İl merkezi ve ilçelerimizde AFAD Gönüllülük Sistemi'ni daha da geliştirmek, gönüllülerimizin afet ve acil durumlarda etkin şekilde görev alabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüksekova'daki Destek AFAD gönüllüsü sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaları kurumlarımızla, destek ve ana çözüm ortaklarımızla koordineli şekilde yürüterek gönüllülük sistemini il genelinde daha etkin hale getireceğiz."

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Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Destek AFAD gönüllülerine AFAD gönüllü kimlik kartlarının takdim edildiği programa Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Salih Danyıldız, Destek AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.