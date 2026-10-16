Yüksekova'da öğrencilere yönelik Yeşilay Gençlik Sineması etkinliği düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilere yönelik Yeşilay Gençlik Sineması etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi işbirliğinde İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, Yeşilay Şube Başkanı Merve Demir, şube personeli ve gönüllüler öğrencilerle bir araya geldi.

Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verilen etkinlikte, öğrencilere bağımlılıkla mücadeleye ilişkin materyaller dağıtıldı. Program kapsamında "Yerdeki Yıldızlar" filminin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Yeşilay Şube Başkanı Merve Demir, Yeşilay Gençlik Sineması etkinliği kapsamında öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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Etkinlikle çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sunmayı, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini amaçladıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Sizler ülkemizin ve Yüksekova'mızın en kıymetli hazinesisiniz. Hayallerinizin, enerjinizin ve potansiyelinizin farkında olun. Özgürlük, bağımsız kararlar alabilmektir. İradenize sahip çıkmak ve geleceğinizi kendi ellerinizle inşa etmektir. Yeşilay ailesi olarak her zaman sizin yanınızda, destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli buluşmada bizleri yalnız bırakmayan ve çalışmalarımıza her daim destek olan başta Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, bizleri güler yüzle ağırlayan okul yönetimimize, fedakar öğretmenlerimize ve katılım sağlayan siz değerli öğrencilerimize şahsım ve Yeşilay Şubemiz adına şükranlarımı sunuyorum."