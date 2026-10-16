Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Yüksekova'da öğrencilere yönelik Yeşilay Gençlik Sineması etkinliği düzenlendi

        Yüksekova'da öğrencilere yönelik Yeşilay Gençlik Sineması etkinliği düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilere yönelik Yeşilay Gençlik Sineması etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Yüksekova'da öğrencilere yönelik Yeşilay Gençlik Sineması etkinliği düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilere yönelik Yeşilay Gençlik Sineması etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi işbirliğinde İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, Yeşilay Şube Başkanı Merve Demir, şube personeli ve gönüllüler öğrencilerle bir araya geldi.

        Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verilen etkinlikte, öğrencilere bağımlılıkla mücadeleye ilişkin materyaller dağıtıldı. Program kapsamında "Yerdeki Yıldızlar" filminin gösterimi yapıldı.

        Etkinlikte konuşan Yeşilay Şube Başkanı Merve Demir, Yeşilay Gençlik Sineması etkinliği kapsamında öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        REKLAM

        Etkinlikle çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sunmayı, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini amaçladıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Sizler ülkemizin ve Yüksekova'mızın en kıymetli hazinesisiniz. Hayallerinizin, enerjinizin ve potansiyelinizin farkında olun. Özgürlük, bağımsız kararlar alabilmektir. İradenize sahip çıkmak ve geleceğinizi kendi ellerinizle inşa etmektir. Yeşilay ailesi olarak her zaman sizin yanınızda, destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli buluşmada bizleri yalnız bırakmayan ve çalışmalarımıza her daim destek olan başta Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, bizleri güler yüzle ağırlayan okul yönetimimize, fedakar öğretmenlerimize ve katılım sağlayan siz değerli öğrencilerimize şahsım ve Yeşilay Şubemiz adına şükranlarımı sunuyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Hakkâri'de 14,5 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı
        Hakkâri'de 14,5 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı
        Yüksekova'da fırının çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Yüksekova'da fırının çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Yüksekova'da çıkan yangında 5 bin bağ ot kül oldu
        Yüksekova'da çıkan yangında 5 bin bağ ot kül oldu
        Kızılay'dan duyarlı vatandaşa anlamlı ödül
        Kızılay'dan duyarlı vatandaşa anlamlı ödül
        Hakkari'de sis bulutları güzel manzara oluşturdu
        Hakkari'de sis bulutları güzel manzara oluşturdu
        Hakkari'de otomobil tabelaya çarptı: 1 yaralı
        Hakkari'de otomobil tabelaya çarptı: 1 yaralı