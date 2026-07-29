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        Ağrı Dağı'nın zirvesinde eriyen buzulların oluşturduğu şekiller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Türkiye'nin en yüksek noktası olan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesinde yaz aylarında eriyen buzulların oluşturduğu şekiller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Ağrı Dağı'nın zirvesinde eriyen buzulların oluşturduğu şekiller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Türkiye'nin en yüksek noktası olan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesinde yaz aylarında eriyen buzulların oluşturduğu şekiller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcıyı ağırlayan Ağrı Dağı'nda buzulların çekilmesiyle belirginleşen koyu ve açık tonlardaki izler, ziyaretçilerin hayal gücünü harekete geçiriyor.


        Ziyaretçiler, zirvede oluşan ve erimeyle birlikte sürekli değişen doğal desenleri, kartaldan aslana, yunustan kaplumbağaya kadar farklı hayvan figürlerine benzetiyor.


        Kars'tan günübirlik yürüyüş etkinliği kapsamında Ağrı Dağı'na gelen Elanur Sağsöz, zirvede eriyen buzulların oluşturduğu figürlerin dikkatini çektiğini söyledi.

        Dağın doğal güzelliğinin her mevsim farklı bir atmosfer sunduğunu belirten Sağsöz, "Ağrı Dağı karşımızda ve karlar eridiğinde birçok hayvan figürü ortaya çıkmış durumda. Gerçekten çok etkileyici bir manzara oluşuyor. Ağrı Dağı doğasıyla dikkati çektiği gibi zaman zaman böyle ilginç görüntülerle de öne çıkıyor. İlk gördüğümüzde hayran kaldık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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