Aras Nehri'nin debisi karların erimesiyle yükseldi
Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Giriş: 09.06.2026 - 10:50 Güncelleme:
Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Kentte son günlerde etkili olan sıcak hava dolayısıyla yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı.
Aras Nehri’nin su seviyesi de karların erimesiyle yükselmeye başladı.
Gaziler, Yukarı ve Aşağı Çıyrıklı köyleri mevkisindeki bazı noktalarda taşkın meydana geldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
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