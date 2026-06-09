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        Aras Nehri'nin debisi karların erimesiyle yükseldi

        Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Aras Nehri'nin debisi karların erimesiyle yükseldi

        Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.

        Kentte son günlerde etkili olan sıcak hava dolayısıyla yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı.

        Aras Nehri’nin su seviyesi de karların erimesiyle yükselmeye başladı.

        Gaziler, Yukarı ve Aşağı Çıyrıklı köyleri mevkisindeki bazı noktalarda taşkın meydana geldi.

        Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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