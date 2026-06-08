Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'daki Zor Vadisi'nde kar ve bahar çiçekleri bir arada görüntülendi

        Iğdır'daki Zor Vadisi'nde kar ve bahar çiçekleri bir arada görüntülendi

        Iğdır'ın yaklaşık 2 bin 500 metre rakımında bulunan Karaçomak köyü sınırlarındaki Zor Vadisi, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Iğdır'daki Zor Vadisi'nde kar ve bahar çiçekleri bir arada görüntülendi

        Iğdır'ın yaklaşık 2 bin 500 metre rakımında bulunan Karaçomak köyü sınırlarındaki Zor Vadisi, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

        Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Zor Dağı'nın yamacındaki vadi, yaz mevsiminde farklı renklerde açan çiçekleri, yemyeşil doğası ve dereleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

        Zirvesinde kar ve vadide bahar çiçekleri bulunan bölge, kentin dağcılık turizmine de katkı sağlıyor.

        Bölgeye gelen doğa tutkunları ve dağcılar, güzel manzaralar eşliğinde gezinti yapıyor.

        Kar ve bahar çiçeklerinin bir arada olduğu vadi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Iğdır Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarını plaket ve bel...
        Iğdır Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarını plaket ve bel...
        Iğdır'da asırlık "karabatak" geleneği yaşatılıyor
        Iğdır'da asırlık "karabatak" geleneği yaşatılıyor
        Iğdır'da polis ile sürücü arasında darp iddiası: Olayın görüntüleri ortaya...
        Iğdır'da polis ile sürücü arasında darp iddiası: Olayın görüntüleri ortaya...
        Iğdır'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada
        Iğdır'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada
        Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan Rahmi Koç'un açıklamalarına tepki
        Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan Rahmi Koç'un açıklamalarına tepki
        Iğdır'daki Gaziler köyü, doğaseverlerin uğrak yeri oluyor
        Iğdır'daki Gaziler köyü, doğaseverlerin uğrak yeri oluyor