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        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'daki Gaziler köyü, doğaseverlerin uğrak yeri oluyor

        Iğdır'daki Gaziler köyü, doğaseverlerin uğrak yeri oluyor

        Iğdır'da bulunan Gaziler Bucağı, sarp dağları ve yeşil vadileriyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Iğdır'daki Gaziler köyü, doğaseverlerin uğrak yeri oluyor

        Iğdır'da bulunan Gaziler Bucağı, sarp dağları ve yeşil vadileriyle dikkati çekiyor.

        Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyü, havaların ısınmasıyla birlikte yeşillenen doğası ve coğrafi yapısıyla güzel görüntü oluşturuyor.

        AA ekibince dronla görüntülenen Gaziler, doğal yapısı nedeniyle İsviçre'nin Alp Dağları bölgesindeki köylere benzetiliyor.

        Doğaseverlerin uğrak yeri olan Gaziler, fotoğrafçıların da en sık uğradığı noktalar arasında yer alıyor.

        Aras Dağları'nın eteklerinde, 2 bin rakımın üstündeki doğal kayalıklarıyla bölge, vadiden geçen Gaziler Deresi ve bu derenin canlandırdığı doğasıyla dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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