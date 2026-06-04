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        Iğdır'ın yüksek rakımlı dağları kar sularıyla canlandı

        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde karların erimesiyle ortaya çıkan sular, doğayı canlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Iğdır'ın yüksek rakımlı dağları kar sularıyla canlandı

        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde karların erimesiyle ortaya çıkan sular, doğayı canlandırdı.

        Yurdun en doğusundaki Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde kış mevsiminin yanı sıra baharda da etkili olan karlar, haziran gelmesine rağmen hala zirvelerde mevcudiyetini koruyor.

        Havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlayan karların suları bölgedeki arazileri yeşile ve birbirinden farklı çiçeklerin renklerine bürüdü.

        3 bin rakımın üstündeki Aras Dağları'ndan gelen sularla akarsular coşarken, çimen ve çayırlar da yeşille kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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