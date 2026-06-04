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        Iğdır'da bozkıra dikilen fidanlar 7 yılda küçük bir ormana dönüştü

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da erozyonla mücadele amacıyla 7 yıl önce bozkır alanda başlatılan ağaçlandırma çalışmaları sayesinde 5-6 metre yüksekliğe ulaşan fidanlar, bölgeyi küçük bir ormana dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Iğdır'da bozkıra dikilen fidanlar 7 yılda küçük bir ormana dönüştü

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır’da erozyonla mücadele amacıyla 7 yıl önce bozkır alanda başlatılan ağaçlandırma çalışmaları sayesinde 5-6 metre yüksekliğe ulaşan fidanlar, bölgeyi küçük bir ormana dönüştürdü.

        Ağaç varlığı bakımından Türkiye'nin en düşük oranına sahip iller arasında yer alan Iğdır'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen ağaçlandırma çalışmaları olumlu sonuç vermeye başladı.

        Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler ile Kula köyleri arasındaki bozkır alanda, bölgede etkili olan erozyonun önüne geçilmesi amacıyla 2018'de teraslama, 2019'da ise fidan dikim çalışması yapıldı.

        Yapılan teraslara da hem orman varlığının artırılması hem de erozyonun engellenmesi amacıyla çam ve diğer kuraklığa dayanıklı fidanlar dikildi.

        Yaklaşık 7 yıllık sürecin ardından bölgede dikilen fidanlar büyüyerek 5-6 metre yüksekliğe ulaştı.

        Adeta küçük bir çam ormanına dönüşen alandaki diğer ağaçların da zamanla büyüyerek bölgede önemli bir ağaç varlığı oluşturması bekleniyor.

        Yaban hayatı bakımından zengin olan bölgede oluşturulan ormanın, hayvanlar için de yeni bir yaşam alanı sunması amaçlanıyor.

        Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit, AA muhabirine, çalışmanın yürütüldüğü bölgede geçmişte ciddi toprak kaybı yaşandığını söyledi.

        Iğdır'ın orman varlığı açısından önemli eksiklikleri bulunduğunu belirten Yiğit, ilin yüzölçümünün yalnızca yüzde 1'inin ormanlarla kaplı olduğunu aktardı.

        Kentte hem orman varlığını artırmak hem de mevcut toprak kaynaklarını korumak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Yiğit, Gaziler ve Kula köyleri arasındaki yamaçta gerçekleştirilen ağaçlandırma projesinin bu çalışmaların başarılı örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

        Ağaçlandırma öncesinde bölgede sekileme çalışması yürütüldüğünü belirten Yiğit, şöyle konuştu:

        "Öncelikle alanda ağaçların tutunabilmelerini sağlayabilmek için alanın sekilenmesi sağlandı. Basamaklar halinde düzenlenen alanın ağaçlandırılmasıyla çalışma tamamlandı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bu çalışma takip ediliyor, izleniyor ve şu anda ağaçların erişmiş olduğu yükseklik 5-6 metreye ulaştı. Yani 7 yıllık çalışmanın artık meyvelerini toplamaya başlamış bulunuyoruz. Iğdır açısından önemli bir kazanım. Iğdır'ın yeşil alanının artırılması noktasında, özellikle de çam grubunun hakim olduğu bir orman alanının varlığı açısından da bölgenin bu anlamda kazanılması önem arz etmektedir."

        - "Yaban hayvanlarının bölgede barınma ve beslenmesine olanak sağlayacak"

        Kazanılan ormanın bölge için sağlayacağı faydalara da değinen Yiğit, şunları kaydetti:

        "Orman ağaçlarının bu alanda ağaçlandırma için kullanılması, toprağın sahip olduğu kök sistemleri sayesinde önemli düzeyde tutunmasına sebep olacak. Yani burada amaç başta toprak kaybını önlemek. Burada ağaçlandırma çalışmaları, alanın yeşillendirilmesi, farklı bitki gruplarının da alana taşınmasına vesile olacak ki olmaya başladı bu 7 yıllık süreç içerisinde.

        Önceki süreçlerde oldukça kıraç görünen alanda şu an farklı bitki gruplarını görmekteyiz. Bununla beraber pek çok canlı türü için yaşam alanları oluşmasına vesile olacaktır. Farklı yaban hayvanlarının bölgede barınma ve beslenme imkanına olanak sağlayacaktır. Bu anlamda da oldukça önemli bir alan olacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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