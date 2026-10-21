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        GRAFİKLİ - Uydu vericisiyle izlenen şahin 5 ayda kıtalar arası 6 bin kilometre kanat çırptı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'dan uydu vericiyle takibe alınan "Ender" isimli şahin, yaklaşık 5 ayda Asya'dan Afrika'ya 6 bin kilometre kanat çırptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        GRAFİKLİ - Uydu vericisiyle izlenen şahin 5 ayda kıtalar arası 6 bin kilometre kanat çırptı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'dan uydu vericiyle takibe alınan "Ender" isimli şahin, yaklaşık 5 ayda Asya'dan Afrika'ya 6 bin kilometre kanat çırptı.

        KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'da kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

        Aras Nehri'nin sularıyla beslenen Aras Kuş Cenneti'ndeki merkezde, bir yandan kuşlar halkalanıyor, bir yandan da kıtalar arası göçen bazı yırtıcı kuşlara uydu verici takılıyor.

        KuzeyDoğa ekibi, bu yılın ilkbahar çalışmaları kapsamında, 14 Mayıs'ta ağlara takılan bir bozkır şahinine (Buteo buteo vulpinus) uydu verici takıp "Ender" ismi vererek aynı gün doğal ortamına saldı.

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        - Yazı Rusya'da geçirdi

        Takibe alınan Ender, kuzeye doğru göç yolculuğuna başladıktan sonra Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçip 18 Haziran'da Rusya'nın Mahaçkale şehrine yerleşti.

        Yazı burada geçiren Ender, sonbaharın gelmesiyle 20 Eylül'de kışlama alanına doğru başladığı göç yolculuğunda 9 Ekim'de Etiyopya'ya ulaştı.

        148 günlük takip boyunca Ender, 6 bin 41 kilometre yol kat etti.

        - Sahra Çölü'nü hiç durmadan 13 saatte geçti

        En hızlı uçuşunda saatte 102 kilometre hıza ulaşan şahin, yolculuğunda en yüksek 4 bin 515 metreye çıktı.

        Ender'in en ilgi çeken uçuşu ise Sahra Çölü üzerinde oldu. Çölü 6 günde geçen Ender, hiç mola vermeden 13 saat uçuş yapıp 478 kilometre kanat çırptı.

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        Asya'dan Afrika'ya kanat çırpan ve şu an Etiyopya'nın Oromia bölgesinde bulunan şahinin devamı ve dönüş yolculuğu da bilim insanlarınca izlenecek.

        - 470 gram ağırlığındaki kuşa 6 gramlık verici takıldı

        Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi istasyon sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, kuşun ilkbahardan beri anlık olarak izlendiğini söyledi.

        Çalışma hakkında bilgi veren Tutar, "470 gram ağırlığında bir şahin yakalanmıştı. Ender isimli bu şahine 6 gramlık bir uydu vericisi yerleştirmiştik. Mayıs'ta göç yolculuğuna başlayan Ender, önce kuzeye Rusya'nın Mahaçkale şehrine doğru uçmaya başladı." dedi.

        Kuşun 14 ülkeyi geçtiğini ve şu an kışlama alanına doğru gittiğini belirten Tutar, şunları kaydetti:

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        "Hazar Denizi civarında bir süre konaklayan şahin sonrasında Türkiye, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen, Eritre, Güney Sudan, Uganda'ya ve Etiyopya'ya ulaştı. Göç yolculuğunu takip ettiğimiz bu şahinin 5 ayda 14 ülkeyi geçtiğini gördük. Uydu vericisi sayesinde tüm göç yolculuğunu takip etmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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