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        Iğdır'ın köylerindeki sahipsiz köpekler koruma altına alınıyor

        Iğdır'ın köylerindeki sahipsiz köpekler, İl Özel İdaresince toplanarak barınakta koruma altına alınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Iğdır'ın köylerindeki sahipsiz köpekler koruma altına alınıyor

        Iğdır'ın köylerindeki sahipsiz köpekler, İl Özel İdaresince toplanarak barınakta koruma altına alınıyor.

        Sahipsiz köpek sorununun tamamen çözüldüğü Iğdır şehir merkezinde, İl Özel İdaresince köylerdeki sahipsiz köpeklerin de toplanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda köy muhtarlarıyla iletişime geçen Çevre Koruma ve Kontrol Birim Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz köpeklerin bulunduğu köylere gidiyor.

        Ekiplerce toplanan sahipsiz köpekler, Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilerek burada görevli uzman personel ve veteriner hekimler tarafından detaylı sağlık taramasından geçiriliyor.

        Gerekli tedavi, aşı ve bakım süreçleri tamamlanan köpekler, daha sonra barınak içerisinde kendileri için hazırlanan güvenli yaşam alanlarına yerleştiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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