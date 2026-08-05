Iğdır 40 dereceyi görürken Ağrı Dağı'nda bahar hüküm sürüyor

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, Iğdır'da 40 dereceye yaklaşan yaz sıcaklıklarına rağmen yüksek kesimlerinde baharın izlerini yaşatıyor.



Kent merkezinde termometreler 35-40 dereceyi gösterirken, Ağrı Dağı'nın yaklaşık 3 bin 500 metre rakımındaki yaylalarda kar örtüsü ancak çözülmeye başladı. Buzulların etkisiyle geç eriyen karların çekilmesiyle ortaya çıkan yeşil örtü, rengarenk çiçekler ve buzul sularıyla beslenen dereler, dağın yüksek kesimlerini adeta yeniden canlandırdı.



Aynı gün içinde birkaç saatlik yolculukla yazdan bahara geçiş yapan ziyaretçiler, serin havada doğayla iç içe vakit geçiriyor. Karla kaplı yamaçların hemen yanında yeşeren çayırlar, Ağrı Dağı'nın farklı iklim kuşaklarını aynı anda gözler önüne seriyor.



Yüksek rakımlı yaylalar yalnızca doğaseverleri değil, hayvancılıkla uğraşan üreticileri de ağırlıyor. Kar sularıyla beslenen verimli otlaklarda küçük ve büyükbaş hayvan sürüleri otlatılırken, çobanlar yaz mevsimini serin yaylalarda geçiriyor.



Buzul gölleri, gürül gürül akan dereler ve çiçeklerle kaplanan geniş düzlükler ise fotoğrafçılar ile doğa sporlarına ilgi duyanların uğrak noktaları arasında yer alıyor.



Ağrı Dağı'nın zirvesine yakın bölgelerde yaz ortasında yaşanan bu mevsimsel farklılık, Iğdır'ın bunaltıcı sıcaklığından uzaklaşmak isteyenlere hem serinlik hem de bahar manzaraları sunuyor.

