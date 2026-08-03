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        Iğdır'da kahvehaneye giren yarasa yaşam alanına bırakıldı

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, köy kahvehanesine giren yarasa kısa süreliği paniğin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Iğdır'da kahvehaneye giren yarasa yaşam alanına bırakıldı

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, köy kahvehanesine giren yarasa kısa süreliği paniğin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Üçkaya köyünde akşam saatlerinde kahvehanede oturan vatandaşlar, içeri aniden giren kanatlı bir hayvanı önce kuş sandı. Hayvanın masaya konmasının ardından bunun yarasa olduğunu anlayan vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

        Bir süre yarasayı izleyen köylüler cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

        Köy sakinlerinden Gaffar Kıtay, ilk kez bir yarasayı bu kadar yakından gördüğünü belirterek, "Akşam kahvede oturuyorduk, o sırada içeri kanatlı bir şey girdi. Sonra masaya kondu. Bir baktık ki yarasa. İlk defa yakından yarasa gördüm. Arkadaşlar da toplandı, onlar da ilk kez bu kadar yakından gördüler. Daha önce sadece filmlerde görüyorduk. Daha sonra yarasaya zarar vermeden güvenli bir şekilde yakaladık ve doğal yaşam alanına bıraktık. Yarasa da uçarak uzaklaştı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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