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        Iğdır'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da, kamu kurumlarına işe yerleştirme vaadiyle vatandaşlardan 1 milyon 800 bin lira aldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Iğdır'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da, kamu kurumlarına işe yerleştirme vaadiyle vatandaşlardan 1 milyon 800 bin lira aldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda yapılan incelemelerde, şüpheli M.M.G'nin, üst düzey devlet görevlilerini tanıdığını söyleyerek kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadinde bulunduğu ve bu yöntemle mağdurlardan toplamda 1 milyon 800 bin lira aldığı yönünde tespitler yapıldı.

        Ekiplerce yürütülen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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