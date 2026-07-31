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        Genç araştırmacılar konargöçer yaşamını Ağrı Dağı eteklerinde etnografik yöntemle inceledi

        Türkiye'nin farklı üniversitelerinden lisansüstü öğrenciler, TÜBİTAK'ın 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında, teorik eğitimin ardından Ağrı Dağı eteklerinde konargöçer ailelerle saha çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Genç araştırmacılar konargöçer yaşamını Ağrı Dağı eteklerinde etnografik yöntemle inceledi

        Türkiye'nin farklı üniversitelerinden lisansüstü öğrenciler, TÜBİTAK'ın 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında, teorik eğitimin ardından Ağrı Dağı eteklerinde konargöçer ailelerle saha çalışması yaptı.

        Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde 27-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen "Sosyal Bilimlerde Etnografik Yaklaşım" bilimsel eğitim etkinliği, sosyal bilimlerde nitel araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, disiplinler arası işbirliklerinin güçlendirilmesi ve genç araştırmacıların bilimsel yetkinliklerinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

        Proje yürütücülüğünü Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Yulu'nun üstlendiği etkinliğin ilk iki gününde katılımcılara etnografinin kuramsal temelleri, nitel araştırma yöntemleri, katılımcı gözlem, derinlemesine mülakat teknikleri, sözlü tarih yaklaşımı, veri analizi ve akademik yazım süreçlerine ilişkin eğitim verildi.

        Eğitimlerde etnografinin yalnızca antropolojide değil, sosyoloji, coğrafya ve diğer sosyal bilim alanlarında da yaygın kullanılan önemli bir araştırma yöntemi olduğu vurgulandı.

        Programın uygulamalı bölümünde ise katılımcılar, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Ahura Vadisi ile Korhan Yaylası'nda saha çalışması gerçekleştirdi.

        Konargöçer ailelerle bir araya gelen lisansüstü öğrenciler, katılımcı gözlem ve derinlemesine mülakat tekniklerini uygulayarak toplulukların günlük yaşam pratikleri, sosyal ilişkileri ve kültürel yapıları hakkında etnografik veri topladı.

        Etkinlikte Iğdır Üniversitesinin yanı sıra Ankara, İstanbul, Acıbadem ve Siirt üniversitelerinden akademisyenler de eğitici olarak yer aldı.

        Türkiye'nin farklı üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdüren araştırmacıların katıldığı programa ilgi gösterildi.

        Proje yürütücüsü Doç. Dr. Adem Yulu, AA muhabirine, öğrencilerin sınıfta edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama imkanı bulduklarını söyledi.

        Etnografik yaklaşımın deneyimlenmesine önem verdiklerini belirten Yulu, "Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan etnografik yaklaşım kapsamında öğrencilerimizin sınıfta gördükleri dersleri sahada konargöçer toplulukları ziyaret ederek deneyimlemelerini amaçladık." dedi.

        Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Bulut ise öğrencilerin uygulamalı eğitim sayesinde katılımcı gözlem ve derinlemesine görüşme tekniklerini doğrudan sahada deneyimlediğini belirterek, "Doğal ortamda gerçekleştirilen bu çalışmalar, teorik bilgilerin kalıcılığını artırırken kültürel mirasın yerinde gözlemlenmesine de imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Yüksek lisans öğrencileri de saha çalışmasının teorik bilgilerin pratiğe aktarılması açısından önemli olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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