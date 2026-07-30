Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da "hesap kiralama" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da "hesap kiralama" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da banka hesaplarını üçüncü kişilerin kullanımına açarak "hesap kiralama" yöntemiyle dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen hesaplarla bağlantılı 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Iğdır'da "hesap kiralama" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da banka hesaplarını üçüncü kişilerin kullanımına açarak "hesap kiralama" yöntemiyle dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen hesaplarla bağlantılı 4 zanlı tutuklandı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesap bilgilerini üçüncü kişilerin kullanımına açarak yüksek işlem hacmine ulaşan ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına neden oldukları değerlendirilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

        Soruşturmada şüphelilerin, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" ile "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarını işledikleri değerlendirildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 zanlı tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Benzer Haberler

        Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan karma eğitim açıklaması
        Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan karma eğitim açıklaması
        Iğdır'da siber dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
        Iğdır'da siber dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
        Iğdır'da rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan anız yangını söndürüldü
        Iğdır'da rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan anız yangını söndürüldü
        Ağrı Dağı'nın zirvesinde eriyen buzulların oluşturduğu şekiller ziyaretçile...
        Ağrı Dağı'nın zirvesinde eriyen buzulların oluşturduğu şekiller ziyaretçile...
        Iğdırlı kadınlar, kayısıyı güneşte kurutup ekonomiye kazandırıyor
        Iğdırlı kadınlar, kayısıyı güneşte kurutup ekonomiye kazandırıyor
        Iğdır'da 2 bin balya alevlere teslim oldu
        Iğdır'da 2 bin balya alevlere teslim oldu