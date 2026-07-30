Iğdır'da "hesap kiralama" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da banka hesaplarını üçüncü kişilerin kullanımına açarak "hesap kiralama" yöntemiyle dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen hesaplarla bağlantılı 4 zanlı tutuklandı.



Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesap bilgilerini üçüncü kişilerin kullanımına açarak yüksek işlem hacmine ulaşan ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına neden oldukları değerlendirilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.



Soruşturmada şüphelilerin, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" ile "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarını işledikleri değerlendirildi.



Cumhuriyet savcısının talimatıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 zanlı tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

