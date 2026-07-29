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        Iğdır'da rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan anız yangını söndürüldü

        Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan anız yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Iğdır'da rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan anız yangını söndürüldü

        Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan anız yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.


        İlçeye bağlı Taşburun beldesinde Nahçıvan-Iğdır kara yolu kenarındaki tarım arazisinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.


        Yangını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Alevleri yerleşim yerlerine ve meyve bahçelerine ulaşmadan kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


        Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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