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        Iğdır-Doğubayazıt karayolunda tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

        Doğubayazıt'tan Iğdır yönüne seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Karayolunun kapanmasına neden olan kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Iğdır-Doğubayazıt karayolunda tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

        Doğubayazıt'tan Iğdır yönüne seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Karayolunun kapanmasına neden olan kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

        Doğubayazıt'tan Iğdır yönüne ilerleyen tır, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Yolun ortasında yan yatan ağır tonajlı araç, Iğdır–Doğubayazıt karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yeni bir kazanın yaşanmaması için yol güvenliğini sağlayarak gerekli tedbirleri aldı. Kazanın ardından karayolunda ulaşım aksadı. Tırın yoldan çekilmesi ile trafik yeniden sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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